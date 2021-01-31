Вс, 31.01.2021
Сейчас уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там был достаточно сложный объект, было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это - находка. Место шикарное. Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
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Проститутки и поездки на охоту: как Россия много лет подкупала бывшего президента IBU

Андерс Бессеберг ФОТО: AP/ Scanpix

Экс-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг принимал различные виды взяток от России, чтобы покрывать  российских спортсменов, употреблявших запрещённые вещества, говорится в официальном отчёте IBU.

Отчет внешнего аудита объясняет, что Бессеберг, руководивший IBU с 1992 по 2018 год, много лет работал в интересах России. В этом ему помогал генеральный секретарь IBU Никола Реша.

В докладе сообщается, что Россия влияла на процесс принятия решений  "мошенническими" методами.

IBU располагает более чем достаточными доказательствами, что в период с 2008 по 2015 год российские биатлонисты употребляли рекомбинантный эритропоэтин и стероиды.

В разговоре с полицией Бессеберг сообщил, что в период с 2010 по 2014 год он получал сексуальные услуги от проститутки в Москве. В суде он заявил, что не знает, кто оплачивал эти услуги.

"Печально популярен тот факт, что каждый раз, когда г-н Бессеберг посещал Россию, к нему приставляли молодую женщину-"переводчика", - говорится в отчёте. 

Также Бессеберг неоднократно участвовал в очень дорогих охотничьих поездках, оплачиваемых представителями российской стороны. В сообщении также говорится, что бывший президент IBU получил денежную сумму в размере от 200 до 300 тысяч долларов США.

В отчёте также говорится, что было обнаружено достаточно доказательств того, что неэтичные и коррумпированные действия на самом верху IBU имели место в течение десятилетнего периода (2008-2010). Кроме того, отмечается, что Бессеберг проявил пренебрежение к этическим ценностям, а также не был заинтересован в защите спорта от мошенничества.

Бессеберг также присоединился к организации чемпионата мира 2016 года в Тюмени. Однако позже Россия потеряла право на проведение мероприятия, но в 2018 году в Тюмени был организован финальный этап чемпионата мира по футболу.

Против Бессеберга и Реша возбуждено уголовное дело, но обвинения им не предъявлены.

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