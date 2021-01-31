"Три километра по снегу до пациента." Сотрудники NMPD работают, несмотря на погоду

Вчера Ципуле опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой сотрудники NMPD отделены от пациента снежным покровом длинною в три километра.

"Три километра по снегу к пациенту, тянув оборудование и лекарства в такой сумке из мягких носилок", - пояснила Ципуле. "Врачи NMPD должны успеть к пациенту в любую погоду!", - добавила она.

3 km pa sniegu līdz pacientam, aparatūru un medikamentu somas velkot šādā no mīkstajām nestuvēm darinātā maisā.@NMPdienests mediķiem līdz pacientam jānonāk un jāpaspēj jebkuros laika apstākļos!#glabjotdzivibas pic.twitter.com/y7VOOXo1m2 — Liene Cipule (@LieneCipule) January 30, 2021

На вопрос пользователя, нельзя ли для работы в сельской местности купить внедорожник, Ципуле риторически ответила - в какой из 105 локаций бригады NMPD его поставить?

В свою очередь на вопрос, как врачи справляются с подобными ситуациями, руководитель службы ответила, что бывает по-разному.

"Помогают пожарные, техника, лесная техника, крестьяне. В этом отношении сотрудники NMPD должны проявлять творческий подход!