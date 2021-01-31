Вс, 31.01.2021
Инспекторы не только проверят техническое состояние зданий, но также обследуют все квартиры, чтобы понять их состояние в общем, сколько сделано незаконных перестроек и какие еще есть проблемы. Эдгар Бутанс, представитель Рижского строительного управления
Эдгар Бутанс, представитель Рижского строительного управления
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"Три километра по снегу до пациента." Сотрудники NMPD работают, несмотря на погоду

ФОТО: Twitter/LieneCipule

В дни, когда большая часть латвийцев наслаждается снежной зимой, некоторые не прекращают работу, несмотря на суровые происки погоды. Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи, рассказала о закулисье будней сотрудников NMPD в эти дни.

Вчера Ципуле опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой сотрудники NMPD отделены от пациента снежным покровом длинною в три километра.

"Три километра по снегу к пациенту, тянув оборудование и лекарства в такой сумке из мягких носилок", - пояснила Ципуле. "Врачи NMPD должны успеть к пациенту в любую погоду!", - добавила она. 

На вопрос пользователя, нельзя ли для работы в сельской местности купить внедорожник, Ципуле риторически ответила - в какой из 105 локаций бригады NMPD его поставить?

В свою очередь на вопрос, как врачи справляются с подобными ситуациями, руководитель службы ответила, что бывает по-разному.

"Помогают пожарные, техника, лесная техника, крестьяне. В этом отношении сотрудники NMPD должны проявлять творческий подход!

В конкретном случае для помощи медикам был найден трактор, пояснила глава NMPD.

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