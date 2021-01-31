В Литве выявлено 803 новых случая Covid-19, умерли 12 человек
Литва:
За минувшие сутки в Литве подтверждены 803 новых случая коронавируса, скончались 12 инфицированных, сообщает Национальный центр общественного здоровья.
За минувшие сутки от Covid-19 выздоровело 104 человека.
В Литве скончались 2 803 человека с Covid-19.
Эстония:
В Эстонии за минувшие сутки сделано 3696 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 468, что составило 12,7% от общего количества тестов.
Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составил 536,8 случая на 100 000 человек.
В больницы за сутки попали 30 человек. По состоянию на утро 31 января в больницах находится 408 пациентов с Covid-19, днем ранее было 404 человека.
От коронавируса в Эстонии вакцинированы 38 055 человека, обе дозы получили 10 155 человек.