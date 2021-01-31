В Литве выявлено 803 новых случая Covid-19, умерли 12 человек

Литва:

За минувшие сутки в Литве подтверждены 803 новых случая коронавируса, скончались 12 инфицированных, сообщает Национальный центр общественного здоровья.

За минувшие сутки от Covid-19 выздоровело 104 человека.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 182 539 случаев Covid-19, в данный момент болеют 48 386 человек.

В Литве скончались 2 803 человека с Covid-19.

Эстония:

В Эстонии за минувшие сутки сделано 3696 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 468, что составило 12,7% от общего количества тестов.

Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составил 536,8 случая на 100 000 человек.

За последние сутки умерли восемь инфицированных. Всего с начала пандемии в Эстонии от последствий Covid-19 умерли 419 человек.

В больницы за сутки попали 30 человек. По состоянию на утро 31 января в больницах находится 408 пациентов с Covid-19, днем ранее было 404 человека.