Вс, 31.01.2021
Сейчас уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там был достаточно сложный объект, было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это - находка. Место шикарное. Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
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В Литве выявлено 803 новых случая Covid-19, умерли 12 человек
В Эстонии - 468 инфицированных

Вакцина AstraZeneca. ФОТО: MONIRUL ALAM/EPA

За минувшие сутки в Литве подтверждены 803 новых случая коронавируса, скончались 12 человек. В Эстонии за минувшие сутки сделано 3696 тестов на Covid-19, из которых положительными оказались 468, что составило 12,7% от общего количества тестов.

Литва:

За минувшие сутки в Литве подтверждены 803 новых случая коронавируса, скончались 12 инфицированных, сообщает Национальный центр общественного здоровья.

За минувшие сутки от Covid-19 выздоровело 104 человека.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 182 539 случаев Covid-19, в данный момент болеют 48 386 человек.

В Литве скончались 2 803 человека с Covid-19.

Эстония:

В Эстонии за минувшие сутки сделано 3696 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 468, что составило 12,7% от общего количества тестов.

Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составил 536,8 случая на 100 000 человек.

За последние сутки умерли восемь инфицированных. Всего с начала пандемии в Эстонии от последствий Covid-19 умерли 419 человек.

В больницы за сутки попали 30 человек. По состоянию на утро 31 января в больницах находится 408 пациентов с Covid-19, днем ранее было 404 человека.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 38 055 человека, обе дозы получили 10 155 человек.

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