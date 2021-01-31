Вс, 31.01.2021
Инспекторы не только проверят техническое состояние зданий, но также обследуют все квартиры, чтобы понять их состояние в общем, сколько сделано незаконных перестроек и какие еще есть проблемы. Эдгар Бутанс, представитель Рижского строительного управления
Эдгар Бутанс, представитель Рижского строительного управления
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ВИДЕО ⟩ "Рига" в проверочном матче уступила "Шахтёру" Романа Григорчука

ФОТО: Zigismunds Zālmanis, "Riga FC"

Футбольный клуб "Рига" потерпел третье поражение подряд на сборах в Объединённых Арабских Эмиратах.

На этот раз чемпион Латвии уступил белорусской команде "Шахтёр" из города Солигорск, которую тренирует хорошо известный у нас в стране украинский специалист Роман Григорчук. Матч завершился со счётом 0:1.

"Шахтёр" уверенно провёл первый тайм и владел преимуществом, но смог забить лишь один гол - на 34-й минуте Игорь Стасевич заметил, что вратарь рижан вышел далеко из ворот и красивым ударом закинул мяч за шиворот голкиперу. Как позже выяснилось - этот гол стал единственным в матче.

Напомним, ранее "Рига" в ОАЭ провела контрольные матчи с петербургским "Зенитом" (0:4) и "Краснодаром" (0:1).

Футбольный клуб "Рига" пробудет в ОАЭ как минимум до середины февраля. Далее латвийскую команду ожидают проверочные матчи против узбекистанского "Пахтакора", московского "Спартака", армянского "Арарата" и московской "Родины".

ВИДЕО: Матч "Рига" - "Шахтёр" Солигорск

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