Сборная Дании защитила титул чемпиона мира по гандболу

В финальном поединке датчане переиграли сборную Швеции со счётом 26:24. В матче за третье место команда Испании переиграла сборную Франции - 35:29.

Для сборной Дании эта победа на чемпионате мира стала второй в истории и второй кряду. Они впервые завоевали титул на прошлом турнире в 2019 году. Также датчане являются действующими олимпийскими чемпионами.

Самой титулованной является сборная Франции (шесть побед). Сборная России побеждала в турнире дважды (1993, 1997), ещё один раз играла в финале (1999).