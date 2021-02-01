Пн, 1.02.2021
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Сборная Дании защитила титул чемпиона мира по гандболу

ФОТО: EPA/Scanpix

Сборная Дании второй раз подряд стала чемпионом мира по гандболу среди мужских команд.

В финальном поединке датчане переиграли сборную Швеции со счётом 26:24. В матче за третье место команда Испании переиграла сборную Франции - 35:29.

Для сборной Дании эта победа на чемпионате мира стала второй в истории и второй кряду. Они впервые завоевали титул на прошлом турнире в 2019 году. Также датчане являются действующими олимпийскими чемпионами.

Самой титулованной является сборная Франции (шесть побед). Сборная России побеждала в турнире дважды (1993, 1997), ещё один раз играла в финале (1999).

Напомним, чемпионат мира по гандболу проводится один раз в два года. В 2021 году турнир состоялся в Египте и прошёл без зрителей из-за пандемии коронавируса. Следующий турнир пройдёт в Польше и Швеции в 2023 году.

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