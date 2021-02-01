Сборная Дании защитила титул чемпиона мира по гандболу
Сборная Дании второй раз подряд стала чемпионом мира по гандболу среди мужских команд.
Сборная Дании второй раз подряд стала чемпионом мира по гандболу среди мужских команд.
В финальном поединке датчане переиграли сборную Швеции со счётом 26:24. В матче за третье место команда Испании переиграла сборную Франции - 35:29.
Для сборной Дании эта победа на чемпионате мира стала второй в истории и второй кряду. Они впервые завоевали титул на прошлом турнире в 2019 году. Также датчане являются действующими олимпийскими чемпионами.
Самой титулованной является сборная Франции (шесть побед). Сборная России побеждала в турнире дважды (1993, 1997), ещё один раз играла в финале (1999).
Напомним, чемпионат мира по гандболу проводится один раз в два года. В 2021 году турнир состоялся в Египте и прошёл без зрителей из-за пандемии коронавируса. Следующий турнир пройдёт в Польше и Швеции в 2023 году.