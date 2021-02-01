Гороскоп Василисы Володиной на первую неделю февраля 2021 года

Период с 1 по 7 февраля окажется довольно непростым, но в целом уравновешенным, потому что будут противоборствовать две планеты, сила которых почти одинакова. Речь идет о Венере и Меркурии. Успех для многих из нас будет напрямую зависеть от нашего внутреннего состояния. Чтобы баланс качнулся в позитивную сторону, необходимо избавиться от деструктивных мыслей, лишающих нас счастья.

Овен

Овнам улыбнется удача, они станут очень энергичными. Венера на их стороне, поэтому люди данного знака смогут стать лучшей версией себя. Им стоит начать избавляться от вредных привычек. На этой неделе можно существенно преуспеть в любви, на работе и в финансовой сфере.

Надо просто двигаться вперед и не бояться проявлять инициативу - знакомиться с теми, кто нравится, а также продвигать свои идеи.

Не нужно бояться, что кто-то подумает что-то плохое. Люди в этот период не особо склонны к критике.

Телец

Тельцам стоит сфокусироваться на финансовой сфере жизни. В любви эти люди станут одними из самых продуктивных и удачливых. Им будет очень везти в знакомствах и в попытках перевести отношения на новый уровень.

Планеты дадут им много энергии, которую можно пустить на домашние дела, поездки (насколько это возможно) и смену обстановки. Это очень важное и динамичное время, когда обязательно нужно стремиться к гармонии с собой.

Близнецы

Близнецам в первых числах месяца стоит заняться домашними делами и энергетикой в доме. Это очень важно, поскольку февраль, и его первая неделя в частности, - идеальное время для освобождения от негативной энергии, избавления от ненужных вещей, отношений и мыслей.

Февраль - время свободы и бодрости духа. Близнецам, возможно, захочется стать более полезными для общества, для семьи.

Важно, чтобы близкие люди оценили эти порывы.

Рак

У Раков ожидается очень благоприятное время из-за перехода Венеры в знак Водолея. Большие успехи ждут людей, которые умеют и любят мечтать. В это время очень хорошо будет работать принцип визуализации, который поможет исполнить все мечты либо создать благоприятные условия для этого в будущем. Словом, Ракам нужно обязательно думать о хорошем, забывая о прошлых неудачах и проблемах. В противном случае достичь целей будет гораздо сложнее.

Лев

Львов ждет потеря взаимопонимания в коллективе и в семье. Важные встречи лучше пока отложить. Звезды хотят, чтобы Львы расставили приоритеты так: сначала семья и дом, а потом работа. Сейчас лучше не наживать себе врагов. На выходных полезной для энергетики будет смена обстановки.

Информационные потоки будут искажены, поэтому не стоит удивляться распространению сплетен и слухов.

Многие люди будут идти на обман ради достижения цели. Львам такой способ совершенно не подойдет.

Дева