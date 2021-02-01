Пн, 1.02.2021
Сейчас уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там был достаточно сложный объект, было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это - находка. Место шикарное. Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
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В армии вакцинация от Covid-19 будет обязательной, в Земессардзе - добровольной

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В армии вакцинация от  Covid-19 планируется как обязательная, в свою очередь в Земессардзе она будет добровольной, рассказал утром в понедельник в интервью телеканалу TV3 министр обороны Артис Пабрикс.

Министр повторно отметил, что армия готова вакцинироваться от Covid-19 собственными силами, подсчитано, что вооруженные силы могли бы вакцинировать около 1500 человек в день.

Когда может пройти вакцинация военных, пока неизвестно, так как у государства сейчас просто нет вакцин. Изначальные планы предусматривали, что массовая вакцинация военных пройдет в апреле, однако в связи с проблемой доступности вакцин они могут измениться.

Пабрикс надеется, что отдельные группы военных могут начать вакцинироваться раньше остальных, например, те, кто отправляется в миссии.

Из его слов исходит, что отдельные находящиеся в Латвии иностранные солдаты уже вакцинированы от Covid-19 со стороны своего государства.

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