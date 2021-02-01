В армии вакцинация от Covid-19 будет обязательной, в Земессардзе - добровольной

Министр повторно отметил, что армия готова вакцинироваться от Covid-19 собственными силами, подсчитано, что вооруженные силы могли бы вакцинировать около 1500 человек в день.
Когда может пройти вакцинация военных, пока неизвестно, так как у государства сейчас просто нет вакцин. Изначальные планы предусматривали, что массовая вакцинация военных пройдет в апреле, однако в связи с проблемой доступности вакцин они могут измениться.
Пабрикс надеется, что отдельные группы военных могут начать вакцинироваться раньше остальных, например, те, кто отправляется в миссии.
Из его слов исходит, что отдельные находящиеся в Латвии иностранные солдаты уже вакцинированы от Covid-19 со стороны своего государства.