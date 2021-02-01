Covid-19 в Латвии: 411 новых случаев за сутки, скончались 7 человек

Умершие входили в возрастные группы от 35 до 85 лет:
- два человека в возрасте 35-45 лет,
- один человек в возрасте 55-60 лет,
- два человека в возрасте 70-75 лет,
- два человека в возрасте 80-85 лет.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 66 652 человек, скончались 1202 человека, что составляет 1,8% всех инфицированных.
В воскресенье сделано 3944 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,4%.
За прошедшие сутки были госпитализированы 70 пациентов с Covid-19, а общее число больных коронавирусом пациентов в больницах выросло до 1097, что на 36 человек больше, чем днем ранее, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Из находящихся в стационарах больных Covid-19 у 988 человек состояние средней тяжести, что на 40 человек больше, 109 человека находятся в тяжелом состоянии, что на четыре пациента меньше.
За сутки из больниц были выписаны 17 пациентов с Covid-19.
Всего же с момента появления коронавируса в Латвии стационары покинули 6173 заболевших.
По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии заразились 10 744 человека, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 563,2 случая.