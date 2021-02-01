В Елгавском крае в аварии погиб человек
Вчера в Латвии зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, в авариях погиб один человек, пострадали еще восемь, сообщает Государственная полиция.
Вчера в Латвии зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, в авариях погиб один человек, пострадали еще восемь, сообщает Государственная полиция.
По информации Пожарно-спасательной службы, авария с погибшим произошла в волости Глудас Елгавского края. Погибшего освобождали после аварии из легкового автомобиля с помощью гидравлических инструментов.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержано шесть водителей, за превышение скорости оформлено 106 протоколов, за агрессивное вождение - два.
В целом полиция вчера оформила 269 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.