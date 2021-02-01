Знарок покинет "Спартак" по окончании сезона

Сообщается, что причиной расставания с тренером является неудачное выступление "Спартака" в текущем сезоне. Скорее всего, клуб покинет и старший тренер "красно-белых" Харийс Витолиньш.

Знарок стал главным тренером "Спартака" в апреле 2019 года. Его контракт с московским клубом завершается 30 апреля.

"Спартак" на данный момент продолжает борьбу за попадание в плей-офф. В активе "красно-белых" 52 очка в 51 матче и 9-е место в Западной конференции. У идущего на восьмом месте подмосковного "Витязя" на два набранных очка больше и на один проведённый матч меньше.