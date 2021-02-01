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«Неразумные COVID-ограничения ломают человеческие судьбы!» - такое коллективное заявление поступило в Комитет по петициям Европейского парламента. Его авторы протестуют против COVID-ограничений на поездки за пределы ЕС, а конкретно - поездки в Россию. Жалобу подписали 186 граждан Италии, которые учатся, ведут бизнес или имеют близких людей в России. Все они столкнулись с большими проблемами.

Авторы петиции понимают, что в условиях пандемии необходимо принимать ограничительные меры. Они не понимают другого: почему в Евросоюзе при закрытии границ главным критерием является не эпидемиологическая обстановка в конкретной стране, а какие-то другие соображения?

Возникает абсурдная ситуация: ограничения для поездок в страны с более высоким уровнем заболеваемости слабее, чем для стран с низкой заболеваемостью. Только потому, что в одном случае это страна ЕС, а в другом - нет. Как только одна сторона начинает такую политику, вторая, по принципу взаимности, вводит аналогичные ответные меры, и от результата этих политических действий страдают простые жители.

Татьяна Жданок, депутат группы Зеленые/Европейский свободный альянс: «Во время пандемии мы столкнулись с феноменом, который можно назвать «медицинским национализмом». Власти многих стран, игнорируя логику и цифры, предлагают до боли знакомую формулу: все плохое и опасное идет из-за границы. Возможно, они делают это, чтобы лишний раз подчеркнуть, как они самоотверженно защищают своих жителей от этой заграничной опасности, и заодно отвлечь от факта своей неготовности к пандемии».

Страны Евросоюза согласились придерживаться следующих базовых принципов подхода к ограничениям:

Каждое COVID-ограничение должно приниматься исключительно с целью защиты общественного здоровья. Никаких политических предпочтений и вкусовщины.

Ограничения должны применяться в соответствии с принципами права ЕС – пропорциональности и недискриминации.

Все применяемые меры должны быть точными и эффективными.

Любые меры должны отменяться сразу, как только эпидемиологическая ситуация это позволит.

«Мы настаиваем на том, что не только для передвижений внутри ЕС, но и для пересечения внешних границ Евросоюза следует придерживаться такого же разумного подхода. Нельзя стрелять из пушки по воробьям. За каждый такой «выстрел» кто-то платит своим благосостоянием, психической стабильностью, упущенными возможностями. А если такое практиковать часто, то доверие к принимаемым правительствами мерам резко падает. Причем не только к ненужным и абсурдным, но и к необходимым и продуманным», - говорит Татьяна Жданок.

Есть два основных варианта развития событий: либо пандемия через какое-то время закончится сама, как это было сто лет назад с испанским гриппом, либо вирус никуда не денется, и с ним надо будет учиться сосуществовать. При этом придется еще какое-то время использовать весь имеющийся защитный арсенал: вакцинирование, дистанцирование и другие меры.

Татьяна Жданок: «В любом случае необходимо налаживать возможности для людей передвигаться и встречаться с другими людьми. Просить людей «потерпеть еще немножко» в надежде на то, что вирус сам собой улетучится, было бы цинизмом. Жизнь должна продолжаться, и сейчас, более чем когда-либо, необходим разумный и взвешенный подход».