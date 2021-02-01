Фото ⟩ Дети учатся, родители работают, а как разделить пространство?

Необходимо не только объединить работу и учёбу дома, но и найти жизненный баланс, ведь дом стал и работой, и местом отдыха. Особенно это касается больших семей с ограниченными квадратными метрами. Дизайнер делится практичными советами, как обустроить рабочее место и создать баланс работы и жизни.

Рабочее место в свободном пространстве

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Многие жители Латвии учатся или работают из дома, но не у всех есть удобное рабочее место. "Стоит обратить внимание на свободное пространство в квартире. Где можно было бы создать рабочее место, например, ниша между мебелью или даже место в шкафу", - советует руководитель Отдела интерьера Дариус Римкус.

Для маленьких комнат стоит выбирать узкие письменные столы и стулья с регулируемой спинкой или табурет, который при необходимости можно задвинуть под стол. Табурет занимает меньше места, и при его использовании тренируются мышцы спины и улучшается осанка. Дариус Римкус: "Если есть возможность поставить письменный стол - отлично! Но если места нет, стоит выбирать компактную и функциональную мебель, например, шкафчик со складным столом, который при ненадобности можно убрать".

Если есть свободная стена или ниша, то туда можно подобрать письменный стол, и если по размеру стол сложно подобрать, то вместо стола можно использовать полку или подвесной столик. У таких столов нет ножек, и они занимают меньше места.

Решения для помещений, где одновременно учатся и работают

Ширма

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"Один из простых способов деления пространства - использование ширмы. Ширма создаёт ощущение стены и даёт личное пространство. Это решение подойдёт для создания нейтрального фона при видеозвонках, если не хочется показывать бытовые вещи коллегам", - советует Римкус.

Дизайнер подчеркивает, что схожий эффект можно получить с помощью занавесок, которые при необходимости можно открыть или закрыть. Для разделения пространства подойдут книжные полки, например, KALLAX - полки, которые отлично выглядят со всех сторон. Если в полки положить ящики, то они уже не будут просматриваемы, а в ящики можно складывать вещи необходимые для работы и учебы.

Дизайнер обращает внимание и на пегборды, которые можно использовать для поддержания порядка в мелочах, и разделения пространства. Для шумоподавления есть специальные панели, которые можно прикрепить у стола, и тогда работать будет спокойнее.

Мобильное рабочее место

ФОТО: Пресс-фото