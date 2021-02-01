Фото ⟩ Дети учатся, родители работают, а как разделить пространство?

Младшие школьники начали удаленную учебу, при этом родителям необходимо работать. Результаты исследования IKEA "Жизнь дома" показали, что в период ограничений в стране более трети жителей Латвии (34%) работают из дома.
Необходимо не только объединить работу и учёбу дома, но и найти жизненный баланс, ведь дом стал и работой, и местом отдыха. Особенно это касается больших семей с ограниченными квадратными метрами. Дизайнер делится практичными советами, как обустроить рабочее место и создать баланс работы и жизни.
Рабочее место в свободном пространстве
Многие жители Латвии учатся или работают из дома, но не у всех есть удобное рабочее место. "Стоит обратить внимание на свободное пространство в квартире. Где можно было бы создать рабочее место, например, ниша между мебелью или даже место в шкафу", - советует руководитель Отдела интерьера Дариус Римкус.
Для маленьких комнат стоит выбирать узкие письменные столы и стулья с регулируемой спинкой или табурет, который при необходимости можно задвинуть под стол. Табурет занимает меньше места, и при его использовании тренируются мышцы спины и улучшается осанка. Дариус Римкус: "Если есть возможность поставить письменный стол - отлично! Но если места нет, стоит выбирать компактную и функциональную мебель, например, шкафчик со складным столом, который при ненадобности можно убрать".
Если есть свободная стена или ниша, то туда можно подобрать письменный стол, и если по размеру стол сложно подобрать, то вместо стола можно использовать полку или подвесной столик. У таких столов нет ножек, и они занимают меньше места.
Решения для помещений, где одновременно учатся и работают
Ширма
"Один из простых способов деления пространства - использование ширмы. Ширма создаёт ощущение стены и даёт личное пространство. Это решение подойдёт для создания нейтрального фона при видеозвонках, если не хочется показывать бытовые вещи коллегам", - советует Римкус.
Дизайнер подчеркивает, что схожий эффект можно получить с помощью занавесок, которые при необходимости можно открыть или закрыть. Для разделения пространства подойдут книжные полки, например, KALLAX - полки, которые отлично выглядят со всех сторон. Если в полки положить ящики, то они уже не будут просматриваемы, а в ящики можно складывать вещи необходимые для работы и учебы.
Дизайнер обращает внимание и на пегборды, которые можно использовать для поддержания порядка в мелочах, и разделения пространства. Для шумоподавления есть специальные панели, которые можно прикрепить у стола, и тогда работать будет спокойнее.
Мобильное рабочее место
Для тех, у кого нет возможности создать полноценное рабочее место, и приходится работать за обеденным столом или нужно несколько раз за день «переезжать» с места на место, дизайнер советует использовать тележку. "С тележкой вы можете создать рабочее место, например на кухне, положив туда компьютер, зарядку и документы. Удобно собранная тележка будет мотивировать на продуктивный рабочий день. Кстати, эргономичному и удобному стулу всегда найдётся место в доме, в конце рабочего дня его можно использовать за ужином", - считает дизайнер.
Еще одно решение - подставка для лаптопа, которую вечером можно использовать, как журнальный столик у дивана или кровати. Это решение подойдёт и для тех, кто любит сидеть на диване, но для компьютера нужна подставка.
"Почти у всех можно найти место для работы стоя. Для тех кому приходится в основном сидеть, можно создать высокое рабочее место, поставив на обеденный стол или подоконник поднос на ножках - и готово, можно работать!"
Организация рабочего места
Учась и работая из дома стоит подумать о хранении необходимых для этого вещей. Особенно это важно работая в гостиной, поэтому стоит использовать коробки и ящики, чтобы хранить все документы, бумаги, заметки в сохранности.
"Для того, чтобы на письменном столе не было хаоса, стоит подумать о хранении мелочей. Коробки, организаторы для канцелярских принадлежностей, папки для бумаг и зарядки с прищепками - придут на помощь, чтобы каждое утро было легко найти необходимое", - говорит Римкус.
Баланс работы и отдыха
"Порой сложно концентрироваться на работе или учебе из дома, и это совершенно нормально, ведь дом всегда был местом отдыха. Но теперь, когда нет возможности создать отдельное помещение для работы и отдыха, стоит подумать, как разделить пространство, чтобы психологически создать ощущение рабочего пространства", - говорит Римкус. Это можно создать с помощью примерного воссоздания рабочего места в офисе, тем самым убедить себя, что нужно работать, это поможет лучше концентрироваться.
"Главное - как можно конкретнее отделить зону работы, от зоны отдыха. Даже просто ковром под письменным столом, который создаст границы этой зоны. Стул с высокой спинкой тоже может помочь. Рабочая лампа, которую включают только во время работы, станет словно сигналом для концентрации и началу трудового дня. Включённая лампа или использование наушников может стать сигналом для домочадцев, что вас сейчас не стоит беспокоить", - советует дизайнер.
Галерея: Дети учатся, родители работают, а как разделить пространство?