В Литве - 355 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 367

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 355 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

В общую статистику смертей включены еще три смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки в Литве выздоровели 83 человека.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 182 893 случая Covid-19, 129 269 человек выздоровели, 48 581 человек еще болен.

От коронавируса в Литве скончались 2825 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 71 448 человек, двумя дозами - 21 113 человек.

За минувшие сутки взято 2490 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии составляет 1,93 млн.

Эстония

В Эстонии за минувшие сутки был проанализирован 3121 тест на коронавирус, из которых положительными оказались 367, что составило 11,8% от общего количества тестов. От вызванных коронавирусом осложнений скончались три человека.

Об этом сообщил в понедельник Департамент здоровья. Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего случаев заражения было в Харьюмаа - 138 (в Таллинне - 106). В Ида-Вирумаа добавилось 55 случаев заражения, в Тартумаа - 41, в Пярнумаа - 29, в Ярвамаа - 22, в Вырумаа - 16, в Вильяндиском, Рапласком и Ляэнеском уездах - по 12, в остальных уездах - меньше 10.