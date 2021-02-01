Сотникова: "До сих пор получаю смертельные угрозы от корейских фанатов"

Напомним, в 2014 году Аделина Сотникова стала первой российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Семь лет назад на Олимпийских играх в Сочи Сотникова выиграла золотую медаль, опередив кореянку Ким Юну.

"Безумно переживала, когда после Олимпиады в Сочи столкнулась с ненавистью корейских фанатов. Они не могли простить мне победу над их любимицей Юной Ким и завалили Instagram матерными сообщениями. Писали и в комментарии под постами, и в директ. В основном на английском. Но иногда и на русском, с помощью Google-переводчика", - написала Сотникова.

Бывшая фигуристка отметила, что единственный способ бороться с проявлением ненависти - не обращать внимания "на хамов, троллей и ботов".

"Даже сейчас, семь лет спустя, некоторые никак не угомонятся, продолжают бомбить. То матом обругают, то смерти пожелают, то еще что-нибудь "приятное". Но я уже не обращаю внимания. В какой-то момент задумалась: зачем трачу нервы на хамов, троллей, а может, и ботов? Надо просто блокировать и удалять. Других рецептов не существует", - приводит слова Сотниковой "Спорт-Экспресс".