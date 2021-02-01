Видео ⟩ Риелтор показал "худшую в мире" квартиру. Стоимость аренды - более тысячи евро в месяц

Он рассказал, что квартира находится в одном из домов района Вест-Виллидж на Манхэттене. В месяц такое жилье обойдется в 1650 долларов (около 1365 евро).

Комната совсем небольшая, практически без мебели. Есть только очень маленькая кухня с холодильником, но без плиты. Также есть встроенный шкаф. 2

Чтобы сходить в туалет, арендатору нужно идти в тот, который расположен в коридоре на этаже. Общая душевая также находится в коридоре.