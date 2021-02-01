Пн, 1.02.2021
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Артус Кайминьш о KPV LV
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Видео ⟩ Риелтор показал "худшую в мире" квартиру. Стоимость аренды - более тысячи евро в месяц

Риелтор из Нью-Йорка под ником newyorkcityrealtor опубликовал в TikTok видео, по его мнению, самой худшей квартиры в мире. 

@newyorkcityrealtor

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♬ original sound - New York City Realtor

Он рассказал, что квартира находится в одном из домов района Вест-Виллидж на Манхэттене. В месяц такое жилье обойдется в 1650 долларов (около 1365 евро).

Комната совсем небольшая, практически без мебели. Есть только очень маленькая кухня с холодильником, но без плиты. Также есть встроенный шкаф.

Чтобы сходить в туалет, арендатору нужно идти в тот, который расположен в коридоре на этаже. Общая душевая также находится в коридоре. 

Комментаторы согласились с риелтором. Один пользователь даже посоветовал будущему арендатору пользоваться туалетом в Starbucks, который находится неподалеку. В свою очередь, пользователь под ником Will отметил, что видел приюты для бездомных получше, чем эта квартира. 

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