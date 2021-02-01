В России соцсети обязали удалять информацию о несанкционированных митингах

Требования будут относиться к любой социальной сети, ежедневная аудитория которой составляет минимум 500 000 пользователей.

При этом санкции за несоблюдение этого требования в законе не установлены. Авторы поправок выразили надежду, что социальные сети станут добровольно выполнять эти требования.

В январе в России вступил в силу другой закон, согласно которому пользователям соцсетей грозят значительные денежные штрафы, если они откажутся удалять информацию, распространение которой в России запрещено.

В связи с прошедшими в России 23 и 31 января протестами против задержания лидера оппозиции Алексея Навального, Роскомнадзор пообещал оштрафовать социальные сети, так как те не удалили "противоправные призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях".