Пн, 1.02.2021
Сейчас уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там был достаточно сложный объект, было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это - находка. Место шикарное. Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
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Фото ⟩ В Таллинне под снегом обвалился пункт тестирования на Covid-19

Сегодня утром, около 10:15, из-за снега обвалилась палатка пункта тестирования на коронавирус на Певческом поле в Таллинне. Все пациенты, которые должны были сдать анализ на Певческом поле, перенаправляются в другие пункты, пишет Rus.Postimees.

Координатор общественного тестирования Synlab Eesti Тынис Аллик сказал Postimees, что палатка обвалилась сегодня утром, по предварительным данным, причиной стал толстый слой снега. Травм никто не получил: "В момент обрушения, к счастью, в палатке не было ни одного пациента".

На происшествие отреагировал партнер Synlab - фирма Funrent, которая начала уборку снега и в течение сегодняшнего дня снова установит палатку.

"Сейчас на месте двое работников по тестированию, которые направляют пациентов в другие пункты забора пробы в Таллинне. Большая часть людей в экстренном порядке направляется в пункт на Пунане у Medicum. В этот пункт добавлены работники", - объяснил Аллик.

"Мы приносим извинения пациентам, которым придется проехать дальше. Наши работники делают все, чтобы все сегодня смогли сдать анализ", - извинился Аллик за возникшее неудобство.

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