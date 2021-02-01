Фото ⟩ В Таллинне под снегом обвалился пункт тестирования на Covid-19

Координатор общественного тестирования Synlab Eesti Тынис Аллик сказал Postimees, что палатка обвалилась сегодня утром, по предварительным данным, причиной стал толстый слой снега. Травм никто не получил: "В момент обрушения, к счастью, в палатке не было ни одного пациента".

На происшествие отреагировал партнер Synlab - фирма Funrent, которая начала уборку снега и в течение сегодняшнего дня снова установит палатку.

"Сейчас на месте двое работников по тестированию, которые направляют пациентов в другие пункты забора пробы в Таллинне. Большая часть людей в экстренном порядке направляется в пункт на Пунане у Medicum. В этот пункт добавлены работники", - объяснил Аллик.