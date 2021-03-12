Жизнь без глютена: где кончается история о здоровье и начинается мода?
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Многие из нас мечтают о долгой молодости, хорошем здоровье и стройной фигуре - все эти вещи идут рука об руку. Живя в то время, когда у нас есть доступ к разнообразным информационным источникам почти на любую тему, мы нередко забываем, что не всем можно верить, особенно когда это касается нашего здоровья. В этом вопросе до сих пор нужно доверять только сертифицированным медикам, а не просторам интернета, даже если вы просто решили сесть на диету. Сегодня поговорим о некой специфичной диете, которая становится все популярнее. И немного о глютене, целиакии, безглютеновой диете и моде.
В сегодняшнем огромном мире диет легко заблудиться, а их количество с каждым годом растет: средиземноморская диета, кето-диета, интервальное голодание, диеты с повышенным содержанием белка, пониженным содержанием жира - каких только нет! Они изучаются, и широко обсуждается их польза и то, дают ли эти диеты желаемый эффект, не нанося вреда здоровью. Одна из самых популярных и обсуждаемых в последнее время диет - безглютеновая.