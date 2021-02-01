Песков о протестах: "С хулиганами и провокаторами никакого разговора быть не может"

"Речь идет о незаконных акциях. Естественно, полиция принимает меры против участников этих незаконных акций, отсюда количество задержанных. Мы с вами все видели, что на этих акциях было достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка - что является недопустимым.

Поэтому, естественно, полиция действует и принимает необходимые меры. С хулиганами, провокаторами, конечно же, никакого разговора быть не может. В отношении них со всей строгостью должен применяться закон",

- ответил он на вопрос журналистов, пишет "Медуза".

Говоря о действиях полиции, которую обвиняют в чрезмерной жестокости - на видео попали моменты, как полицейский вытаскивает табельное оружие, а электрошокер применяется к уже лежащим людям, - Песков отметил, что "на провокационные действия полиция действует жестко и в рамках закона".

"Нужно рассматривать каждый конкретный случай. Не нужно примитивно оценивать кадры, которые появляются. Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь над тем, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого. Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, на полицейских, агрессивных проявлений в отношении них, что абсолютно непозволительно.

Еще раз повторяю, важен каждый конкретный случай. Но еще важнее, наверное, все-таки каждый раз говорить, что речь идет о мерах по обеспечению правопорядка в ходе незаконной акции. Вот здесь ключевое слово - незаконной акции",

- сказал он.

Галерея: Протесты в России

Напомним, в воскресенье, 31 января, в десятках городов России и мира прошли митинги в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального с требованием отпустить его на свободу.

Полиция жестко задерживала и избивала протестующих. В Санкт-Петербурге людей били дубинками, применяли газ и электрошокер. МВД России это отрицает.