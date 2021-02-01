Число госпитализированных с Covid-19 увеличилось до 1097 человек

Из находящихся в стационарах больных Covid-19 у 988 человек состояние средней тяжести, что на 40 человек больше, 109 человека находятся в тяжелом состоянии, что на четыре пациента меньше.

За сутки из больниц были выписаны 17 пациентов с Covid-19.

Всего же с момента появления коронавируса в Латвии стационары покинули 6173 заболевших.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 411 новых случаев Covid-19, скончались семь инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 35 до 85 лет.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 66 652 человек, скончались 1202 человека, что составляет 1,8% всех инфицированных.

В воскресенье сделано 3944 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,4%.