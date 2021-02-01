По предварительным данным, ВВП Латвии в четвертом квартале уменьшился на 1,4%

По предварительным оценкам, на ВВП повлиял рост в обрабатывающей промышленности на 3,7%, а в сфере услуг было снижение на 3,2%.

По сезонно и календарно выровненным данным спад в экономике Латвии в четвертом квартале составил 1,7%.

В то же время в четвертом квартале 2020 года по сравнению с третьим кварталом, согласно сезонно и календарно выровненным данным, ВВП увеличился на 1,1%.

В четвертом квартале 2020 года ВВП Латвии в сравнительных ценах составил 6,812 миллиарда евро.

В 2020 году в целом ВВП Латвии по сезонно и календарно не выровненным данным быстрой оценки снизился на 3,5%.