Пн, 1.02.2021
Сейчас уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там был достаточно сложный объект, было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это - находка. Место шикарное. Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
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По предварительным данным, ВВП Латвии в четвертом квартале уменьшился на 1,4%

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

По сезонно и календарно не выровненным данным быстрой оценки валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в четвертом квартале прошлого года уменьшился на 1,4% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

По предварительным оценкам, на ВВП повлиял рост в обрабатывающей промышленности на 3,7%, а в сфере услуг было снижение на 3,2%.

По сезонно и календарно выровненным данным спад в экономике Латвии в четвертом квартале составил 1,7%.

В то же время в четвертом квартале 2020 года по сравнению с третьим кварталом, согласно сезонно и календарно выровненным данным, ВВП увеличился на 1,1%.

В четвертом квартале 2020 года ВВП Латвии в сравнительных ценах составил 6,812 миллиарда евро.

В 2020 году в целом ВВП Латвии по сезонно и календарно не выровненным данным быстрой оценки снизился на 3,5%.

Уточненные и подробные данные о ВВП в четвертом квартале 2020 года и за 2020 год в целом ЦСУ опубликует 26 февраля.

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