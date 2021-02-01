Торговые центры призывают выделить магазинам поддержку для покрытия арендной платы

Письмо направлено также министру финансов Янису Рейрсу и министру экономики Янису Витенбергсу. Его подписали представители торговых центров Alfa, Mols, Spice, Saga, Riga Plaza, Domina Shopping, Ozols, Galleria Riga, Origo и Ditton Nams.

Как указывают торговые центры, недостаточная государственная поддержка для оборотного капитала и отсутствие поддержки для покрытия арендной платы негативно сказываются на торговом секторе, и ожидается волна банкротств. Остановка бизнеса приведет к росту безработицы, что в итоге создаст огромный дефицит в госбюджете.

Торговые центры считают, что, в отличие от других стран Евросоюза, поддержка в Латвии неэффективна.

В письме отмечается, что арендодатели уже предоставили арендаторам все возможные скидки, но у них очень высокий риск не выжить без поддержки по аренде, потому что другие механизмы поддержки труднодоступны и лишь немного покрывают убытки.

"Поддержка для покрытия аренды станет быстрым и эффективным решением в условиях, когда другие механизмы поддержки остаются фрагментированными и сложными", - указывают авторы письма.

Представители торговых центров ссылаются на данные Службы государственных доходов о том, что в 2019 году в торговле было занято 133 369 человек. Значительная часть этих людей может остаться без работы.