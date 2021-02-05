Полина Назарук - самая яркая бобслеистка России, которую пытались убрать из сборной

Полина Назарук родилась в 1995 году в городе Темрюк, в Краснодарском крае. В 2018 году она вместе с Викторией Шабалиной взяла серебро молодёжного (U23) чемпионата мира в Санкт-Морице. В том же году Назарук стала бронзовой призёршей чемпионата России.

Затем, правда, случился один из самых громких скандалов в российском бобслее. Не без участия красавицы-бобслеистки. Осенью 2018-го года Полину отстранили от тренировок за критику президента Федерации бобслея и скелетона России Александра Зубкова.

"Опять ездим на дровах... Опять, опять и опять. Что за фигня? Ненавижу это дерьмо! Добро пожаловать в нашу команду! Я не могу получить другой боб, потому что это я. Отлично, президент! Очень сильно тебя люблю", - написала Назарук в своём Instagram.

После этого спортсменка рассказала, что у неё забрали технику и стали игнорировать на сборах во время тренировок. "Сказали, что это дисциплинарное нарушение. Но я не понимаю, что такого криминального я написала в своём сообщении. Это моё личное мнение, которое, вроде бы, по законам нашей страны я имею право выражать", - приводит слова Назарук "Матч ТВ".

По словам бобслеистки, её вызвали на собрание, не предоставили протокол и просто сообщили о принятом решении, добавив, что её не допустят до отбора на Кубок мира. Назарук решила позвонить Зубкову напрямую, но тот ответил, что "всё решил тренерский штаб и все вопросы к ним".

Позднее в скандал попал и сам Зубков, которого старший тренер сборной Москвы по бобслею Олег Соколов обвинил в подделке протоколов организации перед выборной конференцией в 2018 году.

Как известно, президенты и тренеры меняются, а спортсмены продолжают выступать. Так произошло и в этом случае - на смену Александру Зубкову пришла Елена Аникина, а Полина Назарук продолжает выступать за сборную.

В начале 2020 года Полина Назарук и Юлия Беломестных стали вторыми в соревнованиях двоек на этапе Кубка Европы по бобслею в Сигулде. В том же году в соревнованиях женских двоек на чемпионате России Назарук вместе с Анной Парфёновой завоевала серебряные медали.