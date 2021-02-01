Президент Латвии призвал ЕС к санкциям против России

По словам латвийского президента, сейчас будет правильно оказать людям в России символическую и политическую поддержку. "Это чрезвычайно важно, это укрепляет дух движения за демократию", - пояснил он, напомнив об опыте стран Балтии, которые 30 лет назад добились независимости от СССР благодаря демократическому движению.

Значительный демократический потенциал

Массовые протесты, которые в конце минувшей недели вновь прошли почти в 100 российских городах, свидетельствуют об отнюдь не незначительном демократическом потенциале в России, полагает Эгилс Левитс. "Демократия - базовая ценность Европейского Союза. Поэтому мы принципиально обязаны поддерживать демократические движения и призывы к демократии во всем мире", - подчеркнул он.

Эстония, Литва и Латвия еще в ходе конференции глав МИД стран ЕС на прошлой неделе высказались за введение санкций против России. Правительство ФРГ заявило, что сначала желает дождаться исхода запланированного на 2 февраля судебного заседания по делу оппозиционера Алексея Навального, который в январе был арестован на 30 суток по обвинению в нарушении требований условного срока наказания.