Почему снег белый?

Когда нужно объяснить, как H20 - прозрачная субстанция - может превратиться во что-то белое, физик Кеннет Либрехт использует аналогию: "Если взять кусок стекла, например, оконного, которое очевидно прозрачное, и молотком разбить на мелкие кусочки, то оно станет белым".

Изданию Live Science Либрехт рассказали, что ключевой момент здесь в том, как свет взаимодействует с одной целой поверхностью, например, с оконным стеклом, и как - с большим количеством мелких поверхностей, например, с разбитым стеклом. То же самое относится и к снегу.

Согласно законам оптики, в момент, когда свет встречается с объектом, он или проходит через него, или поглощается, или отражается. Когда свет встречается с гладкой и тонкой поверхностью, например, со стеклом или льдом, видимые лучи обычно проходят через объект и их путь не меняется. Принимая во внимание, что наш глаз видит объект, обрабатывая световые волны, отражающиеся от объекта или поглощающиеся им, стекло и лед нам часто кажутся прозрачными.

В случае разбитого стекла существует бесчисленное количество неровных поверхностей. Когда свет встречается с ними, он отражается во все стороны. В свою очередь, снежинки образовались из сотен маленьких кристаллов льда разной формы и структуры. Поэтому, когда свет, сталкивающийся с осколками стекла или кристаллами льда в снежинке, отражается обратно в одинаковой мере, солнечные лучи, состоящие из всех видимых цветов (красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, индиго и фиолетового), вместе создают белый цвет. Поэтому снег выглядит белым.

Несмотря на то, что естественный цвет снега белый, известно, что у него может быть много гипнотизирующих тонов. Либрехт рассказывает, что айсберги и ледники иногда могут выглядеть синими, так как свет проходит в них через трещины и остается там, не отражаясь от объекта.

Когда свет путешествует во льду или снегу, на его пути встречается множество кристаллов льда, которые его раскалывают и рассеивают. Принимая во внимание, что вода и лед поглощают больше красного, чем синего цвета, в наш глаз в конце концов попадает синий цвет. Чем рассеяннее свет, тем более синим нам кажется лед. 1

Наблюдался даже розовый или красноватый снег, который называют "арбузным снегом". Свой особый оттенок он приобрел благодаря холодолюбивым пресноводным водорослям. И другие организмы могут придать снегу определенный тон. Либрехт говорит, что теоретически снег может быть любого цвета радуги.