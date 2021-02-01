Почему снег белый?
Такое ощущение, что за последние недели выпал и снег, недовыпавший в прошлом году. Все снаружи белое, местами коричневое, а кое-где, не будем отрицать, и желтое. Однако сейчас поговорим о белом снеге. Почему он такого цвета?
Такое ощущение, что за последние недели выпал и снег, недовыпавший в прошлом году. Все снаружи белое, местами коричневое, а кое-где, не будем отрицать, и желтое. Однако сейчас поговорим о белом снеге. Почему он такого цвета?
Когда нужно объяснить, как H20 - прозрачная субстанция - может превратиться во что-то белое, физик Кеннет Либрехт использует аналогию: "Если взять кусок стекла, например, оконного, которое очевидно прозрачное, и молотком разбить на мелкие кусочки, то оно станет белым".
Изданию Live Science Либрехт рассказали, что ключевой момент здесь в том, как свет взаимодействует с одной целой поверхностью, например, с оконным стеклом, и как - с большим количеством мелких поверхностей, например, с разбитым стеклом. То же самое относится и к снегу.
Согласно законам оптики, в момент, когда свет встречается с объектом, он или проходит через него, или поглощается, или отражается. Когда свет встречается с гладкой и тонкой поверхностью, например, со стеклом или льдом, видимые лучи обычно проходят через объект и их путь не меняется. Принимая во внимание, что наш глаз видит объект, обрабатывая световые волны, отражающиеся от объекта или поглощающиеся им, стекло и лед нам часто кажутся прозрачными.
В случае разбитого стекла существует бесчисленное количество неровных поверхностей. Когда свет встречается с ними, он отражается во все стороны. В свою очередь, снежинки образовались из сотен маленьких кристаллов льда разной формы и структуры. Поэтому, когда свет, сталкивающийся с осколками стекла или кристаллами льда в снежинке, отражается обратно в одинаковой мере, солнечные лучи, состоящие из всех видимых цветов (красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, индиго и фиолетового), вместе создают белый цвет. Поэтому снег выглядит белым.
Несмотря на то, что естественный цвет снега белый, известно, что у него может быть много гипнотизирующих тонов. Либрехт рассказывает, что айсберги и ледники иногда могут выглядеть синими, так как свет проходит в них через трещины и остается там, не отражаясь от объекта.
Когда свет путешествует во льду или снегу, на его пути встречается множество кристаллов льда, которые его раскалывают и рассеивают. Принимая во внимание, что вода и лед поглощают больше красного, чем синего цвета, в наш глаз в конце концов попадает синий цвет. Чем рассеяннее свет, тем более синим нам кажется лед.
Наблюдался даже розовый или красноватый снег, который называют "арбузным снегом". Свой особый оттенок он приобрел благодаря холодолюбивым пресноводным водорослям. И другие организмы могут придать снегу определенный тон. Либрехт говорит, что теоретически снег может быть любого цвета радуги.
Конечно, нам известно происхождение снега желтого цвета. Если он попадается, его лучше не трогать.