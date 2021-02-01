ЕС по-прежнему планирует до лета привить 70% взрослого населения

По ее словам, несмотря на проблемы с поставками вакцин и медленный процесс вакцинации, ЕС "добился хорошего прогресса" в реализации кампании о вакцинации.

Президент Еврокомиссии не стала сравнивать кампанию вакцинации в ЕС с аналогичными в США и Великобритании, заявив, что единственное соревнование, в котором участвует ЕС, - это соревнование с вирусом и временем.

На сегодняшний день в ЕС доставлено около 18 млн доз вакцины от Covid-19, и 12 миллионов человек получили как минимум одну вакцину.

"Это впечатляющая цифра для размеров Европейского союза. Мы добились значительного прогресса", - сказала Ляйен.

Она признала, что февраль и март будут трудными месяцами, но позже проблемы с поставками вакцины должны быть решены.

Поставки вакцин в ЕС задерживают производители AstraZeneca и BioNTech/Pfizer, что ставит под угрозу цели ЕС по вакцинации.

Сокращение поставок на прошлой неделе вызвало острый спор между AstraZeneca и ЕС, который обвинил фармацевтическую компанию в несоблюдении условий договора.