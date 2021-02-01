Игрок "Динамо" украл клюшку Ковальчука и был отчислен из клуба

Инцидент произошёл перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между "Динамо" и "Авангардом". "Матч ТВ" сообщает, что утром 27 января хоккеисты "Авангарда" провели тренировку и уехали в отель. Затем Мюррэй проник в раздевалку гостей и украл клюшку Ильи Ковальчука.

За два часа до матча "Авангард" прибыл на игру и Ковальчук обнаружил пропажу. Когда к делу подключилась охрана "Арены Рига", по камерам вычислили злоумышленника. Оказалось, что Мюррэй хотел сначала спрятать клюшку в "Арене Рига", но в итоге вынес её из здания.

Отметим, что клюшка была найдена и её вернули Ковальчуку, который во время матча отдал голевую передачу на Дениса Зернова, а "Авангард" победил со счётом 2:1.