Игрок "Динамо" украл клюшку Ковальчука и был отчислен из клуба
Рижское "Динамо" расторгло соглашение с защитником Джорданом Мюрреем из-за того что тот украл клюшку лидера омского "Авангарда" Ильи Ковальчука. Об этом сообщает ряд российских СМИ.
Рижское "Динамо" расторгло соглашение с защитником Джорданом Мюрреем из-за того что тот украл клюшку лидера омского "Авангарда" Ильи Ковальчука. Об этом сообщает ряд российских СМИ.
Инцидент произошёл перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между "Динамо" и "Авангардом". "Матч ТВ" сообщает, что утром 27 января хоккеисты "Авангарда" провели тренировку и уехали в отель. Затем Мюррэй проник в раздевалку гостей и украл клюшку Ильи Ковальчука.
За два часа до матча "Авангард" прибыл на игру и Ковальчук обнаружил пропажу. Когда к делу подключилась охрана "Арены Рига", по камерам вычислили злоумышленника. Оказалось, что Мюррэй хотел сначала спрятать клюшку в "Арене Рига", но в итоге вынес её из здания.
Отметим, что клюшка была найдена и её вернули Ковальчуку, который во время матча отдал голевую передачу на Дениса Зернова, а "Авангард" победил со счётом 2:1.
На следующий день контракт с 28-летним канадцем был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Мюррей в составе рижского клуба провёл 11 матчей, набрав 7 (1+6) очков.