Пн, 1.02.2021
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Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
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Режим ЧС и ограничения, возможно, нужно будет продлить как минимум до конца февраля

Юрий Перевощиков ФОТО: Valsts kanceleja

В воскресенье, 7 февраля, заканчивается срок режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения Covid-19, однако правительство планирует на этой неделе принять решение о продлении срока действия ЧС. Латвийское радио попыталось выяснить, что нас ждет впереди. 

Режим ЧС и связанные с ним ограничения необходимо будет продлить как минимум до конца февраля. Данные выводы основаны на статистике распространенности Covid-19, которая хоть и показывает снижение заболеваемости, но еще не приближается к необходимому показателю - 200 случаев на 100000 населения за 14 дней или максимум 270 новым случаев в день.

В настоящее время распространенность Covid-19 в Латвии намного выше, признал специалист Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

"Если текущая тенденция по снижению будет продолжатся, мы сможем достичь необходимых показателей примерно к 23 или 28 февраля.

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Однако это довольно оптимистичный сценарий, и если тенденция к снижению заболеваемости остановится на день или на неделю, этот срок может продлиться", - отметил в передаче представитель SPKC.

Иными словами стоит ожидать, что существующие ограничения на собрания, проведение мероприятий в помещении и комендантский час по выходным будут действовать еще несколько недель.

Ранее сообщалось, что министерство экономики предложит правительству принять решение о расширении ассортимента товаров, покупаемых в магазинах, и безопасном с эпидемиологической точки зрения процессе совершения покупок.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, считает, что существующие ограничения и так достаточно строгие: "Действующие правила уже обеспечивают безопасный процесс торговли и уже превышают требования, установленные в государствах-членах Европейского Союза. Мы призвали отменить торговые ограничения в будние дни. Не говоря уже о том, что в некоторых государствах-членах Европейского Союза, таких как Эстония, нет ограничений на торговлю".

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