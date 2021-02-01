Режим ЧС и ограничения, возможно, нужно будет продлить как минимум до конца февраля

Режим ЧС и связанные с ним ограничения необходимо будет продлить как минимум до конца февраля. Данные выводы основаны на статистике распространенности Covid-19, которая хоть и показывает снижение заболеваемости, но еще не приближается к необходимому показателю - 200 случаев на 100000 населения за 14 дней или максимум 270 новым случаев в день.

В настоящее время распространенность Covid-19 в Латвии намного выше, признал специалист Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

"Если текущая тенденция по снижению будет продолжатся, мы сможем достичь необходимых показателей примерно к 23 или 28 февраля. 177

Однако это довольно оптимистичный сценарий, и если тенденция к снижению заболеваемости остановится на день или на неделю, этот срок может продлиться", - отметил в передаче представитель SPKC.

Иными словами стоит ожидать, что существующие ограничения на собрания, проведение мероприятий в помещении и комендантский час по выходным будут действовать еще несколько недель.

Ранее сообщалось, что министерство экономики предложит правительству принять решение о расширении ассортимента товаров, покупаемых в магазинах, и безопасном с эпидемиологической точки зрения процессе совершения покупок.