SPKC: риски заболеваемости Covid-19 по-прежнему высоки

Заболеваемость Covid-19 вернулась к предрождественскому уровню, в то время как уровень заражения трудоспособного населения и молодежи растет.
На прошлой неделе было зарегистрировано 5233 новых случая заражения Covid-19 по сравнению с 5344 неделей ранее.
Кумулятивный показатель за 14 дней на 100 000 населения в Латвии составляет 563,2, в то время как в ЕС в среднем - 421.
Эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков отмечает, что аналогичный показатель был шесть недель назад, то есть в середине декабря.
На прошлой неделе динамика количества вновь выявленных случаев снизилась незначительно - на 2,1%, и выявлялось в среднем 748 случаев заражения в сутки, тогда как неделей ранее - в среднем 763 случая в сутки.
За последние семь дней в Латвии было сделано 66 460 тестов на Covid-19, и средняя доля положительных тестов увеличилась до 7,9%, а неделей ранее она составляла 7,6%.
Снижение заболеваемости и стабилизация ситуации наблюдается в Риге, снизилась заболеваемость и в Видземе. Заболеваемость стабильна среди детей в возрасте от 7 до 12 лет, но растет среди 13-18 летних.
Коэффициент репродукции вируса немного увеличился и в настоящее время составляет 0,99. Это означает, что 100 заболевших теоретически заражают еще 99 человек. Чуть более недели назад этот показатель составлял 0,91, а в Риге он еще выше - 1,01.