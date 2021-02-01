Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге и в Адажском крае

В Риге зарегистрировано 172 новых инфицированных, а общее число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3472 человека.

В Адажском крае зарегистрировано 29 новых зараженных, в Юрмале - 20, в Елгаве - 16, в Олайнском крае - 15, в Даугавпилсе - 14, в Сигулдском и Тукумсском краях - по девять.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге - 3472, Даугавпилсе - 793, Елгаве - 441, Гулбенском крае - 273, Елгавском крае - 266, Лиепае - 262, Резекне - 252, Юрмале - 225.

По расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 563,2 случая.

В 37 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 22 он превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, то наиболее высоким оно является в Апском, Скриверском, Прейльском, Гулбенском, Карсавском, Елгавском, Виеситском, Аматском, Ругайском, Циблском, Ливанском и Вараклянском краях.