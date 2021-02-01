Пн, 1.02.2021
Несколько дней назад в аэропорту "Рига" было всего 180 пассажиров. Это иллюстрирует, какова сейчас ситуация в международных перевозках. Талис Линкайтс, министр сообщения
Талис Линкайтс, министр сообщения
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"Надежды нет! Люди надеются только на себя": почему россияне выходят на протесты?

Протесты в России ФОТО: AFP

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Протесты в России: более 5 с половиной тысяч человек задержаны, это рекордное число в современной истории страны. Социолог "Левада-Центр" объясняет, почему люди в России выходят на улицу.
  • В Беларуси новые протесты и новые задержания.
  • США и Евросоюз осудили задержания в России и призвали освободить всех, в том числе Алексея Навального

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 01.02.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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