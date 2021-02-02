На улицах не только сторонники Навального: ученый о протестах в России

- Как правило, когда берешь интервью у таких людей, они говорят, что "я не сторонник Алексея Навального, но …", и дальше приводят причины, почему на эти акции надо ходить. Кроме этого, есть еще один очень важный фактор: мы каждый раз спрашиваем, когда вы впервые участвовали в уличных акциях протеста: митингах, пикетах, шествиях, индивидуальных пикетах, и в этом году этот процент необычайно высок - 42 процента по Москве впервые вышли на улицы 23 января, а 38 процентов опрошенных впервые вышли 31 января 2021 года.

Получается, что каждый раз около 40 процентов - новые люди, которые решили выйти на улицы.

Это необычайно важно, потому что показывает, что недовольство существующим положением крайне широко распространено, и это заставило выйти на улицы тех людей, которые раньше не выходили. Причем по Санкт-Петербургу этот процент даже выше.

Они новички на протестах?

- Про это мы не проводили количественный опрос, потому что это требует очень много времени. А в таких условиях, когда всех бьют, задерживают, это очень сложно - долго спрашивать. Но в целом одна из распространенных причин, которые называют - тотальное нарушение прав человека. Тебя могут задержать по любому обвинению, обвинить практически во всем. И никакие договорные отношения между человеком и государством не соблюдаются.

- Те, кто выходят протестовать, готовы к задержаниям? Важное отличие нынешних протестов - они не согласованы с властями. И вопрос согласования даже не обсуждается. Ранее было важно для организаторов получить согласование, и аргументом было то, что люди боятся идти под дубинки. Страха больше нет?

- За последние два года стало резко увеличиваться количество репрессивных механизмов, которые применяются по отношению к людям, которые пытаются выйти на улицы, или пишут в Сети какой-нибудь не такой пост и так далее. Естественно, что растет и недовольство. И представители власти делают все, чтобы митинги не согласовывать. И их уже давно перестали согласовывать. Подача заявки на согласованный митинг - в принципе бессмысленное дело.

Либертарианская партия России пыталась согласовать митинг в поддержку Навального, но ей это не удалось. Таким образом, несогласованный митинг оказывается единственным способом выражения своего протеста. Конечно, всем было бы лучше, если бы митинг был согласован, если бы люди могли бы прийти спокойно и выразить свои чувства, но так не происходит. В Москве вчера был партизанский протест. Если в Петербурге люди могли идти по площади, по проспекту таким спонтанным шествием, то в Москве это был бесконечный партизанский протест, все бегали по разным точкам, уворачиваясь от дубинок.

Да, готовность протестующих к риску мы оцениваем как очень высокую. Это тоже очень важный показатель. У людей не осталось никакого другого способа протестовать, кроме как протестовать своим телом.