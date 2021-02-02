Трансляция ⟩ Режим ЧС продлен до 6 апреля, в некоторых магазинах снимут ограничения

В пресс-конференции принимают участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV)

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс

Министр здравоохранения Янис Витенбергс

Министр образования и науки Илга Шуплинска

Министр транспорта Талис Линкайтс

Директор департамента инфекционных болезней и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков

Режим ЧС в Латвии продлен до 6 апреля

Во вторник, 2 февраля, на совместном заседании Кабинета министров и Совета по антикризисному управлению была достигнута договоренность о продлении чрезвычайного положения до 6 апреля, сообщил СМИ премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV).

Чтобы ограничить распространение Covid-19, 9 ноября 2020 года был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во время него также введен ряд ограничений.

На совместном заседании правительства и Совета по антикризисному управлению министерство здравоохранения предложило решение, которое положит конец чрезвычайной ситуации, если заболеваемость Covid-19 сократится втрое.

В ходе встречи был учтен информативный отчет, подготовленный Минсельхозом, об оценке рисков распространения Covid-19 и принятии на их основе решений о применении мер предосторожности и безопасности. Правда, министерству поручено его улучшить.

В отчете Минобороны призвало внедрить новую стратегию управления рисками для Covid-19, заменив нынешний подход к пересмотру ограничений "принципом светофора", а именно определив четыре группы эпидемиологических показателей, по которым устанавливаются ограничения.

Со следующей недели в некоторых магазинах снимут ограничения на покупки

Со следующей недели, с 8 февраля, в отдельных магазинах можно будет приобрести все товары, будут вновь работать книжные магазины, свидетельствует информация агентства LЕТА о решениях, принятых на заседании правительства.

Как сообщил в Twitter министр экономики Янис Витенбергс, правительство во вторник, 2 февраля, концептуально одобрило принципы безопасной торговли, которые предусматривают более строгие требования.

"В переходный период с 8 февраля торговать на месте всем ассортиментом товаров смогут магазины, где в основном продаются продукты питания и средства гигиены, а также книжные магазины",

- сообщил Витенбергс.

Решение правительства не предусматривает, что работу полностью смогут возобновить все места торговли. Изменения будут относиться к тем магазинам, которые смогут выполнить требование о том, что большинство товаров - продукты питания или средства гигиены.

Также правительство постановило не менять список товаров, которыми не разрешено торговать во время режима чрезвычайной ситуации, но дополнило его семенами и саженцами.

Концептуально решено о запрете на въезд из Великобритании, Ирландии и Португалии

Правительство концептуально договорилось запретить въезд в Латвию из Великобритании, Ирландии и Португалии, чтобы снизить вероятность распространения новой мутации Covid-19, заявил министр транспорта Талис Линкайтс (JKP).

"Этот запрет будет применяться как к прямым поездкам из этих стран, так и к поездкам через другие страны", - сказал Линкайтс.

Правительство также концептуально согласилось ограничить или запретить любые неважные поездки за границу. Принимая во внимание, что примерно 90% иммигрантов прибывают в Латвию через сухопутную границу, достигнута договоренность об усилении пограничного контроля на сухопутной границе.

"Мы призываем жителей Латвии никуда не ехать. Поездки разрешены только в случае крайней необходимости, с оценкой всех рисков, выбором самых безопасных стран на маршруте",

- сказал Линкайтс.

Министр добавил, что конкретные нормативные акты будут утверждены на заседании правительства в четверг, 4 февраля.

О чем говорило правительство

В ходе встречи была заслушана подготовленная Минздравом информация о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, о возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании, ситуации в практиках семейных врачей.

На встрече также была заслушана текущая информация о вакцинации от Covid-19, информация об анализе поведения населения и эффективности ограничений.

На совместном заседании было рассмотрено предложение Минэкономики о расширении ассортимента товаров, которые можно будет приобретать очно.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее заявил, что принять решения о постепенном смягчении ограничений можно будет после того, как двухнедельная совокупная заболеваемость вирусом снизится примерно до 200 случаев на 100 000 населения.