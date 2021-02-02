Съехал с дороги и перевернулся несколько раз: в Елгавском крае в аварии погиб молодой человек

В воскресенье около 21.30 медики, пожарные и сотрудники дорожной полиции получили сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на дороге Пуре - Ауце - Гривайши, где около остановки Пуре разбился BMW седьмой серии. Он съехал с проезжей части и несколько раз перевернулся.

Вскоре после звонка одна за другой на место происшествия прибыли оперативные службы и обнаружили, что одному из пассажиров, 34-летнему мужчине, уже нельзя помочь.

По словам сотрудников правоохранительных органов, пока ясно, что в момент аварии в машине находились два пассажира - погибший мужчина и еще один молодой человек, которому повезло: он получил легкие травмы.

Также выяснилось, что водитель находился за рулем без водительских прав и был пьяный.



Пока идет расследование, полиция не может однозначно сказать, были ли погибший пристегнут. В настоящее время заведено уголовное дело по факту случившегося.