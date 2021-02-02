Вт, 2.02.2021
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Талис Линкайтс, министр сообщения
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Съехал с дороги и перевернулся несколько раз: в Елгавском крае в аварии погиб молодой человек

ФОТО: LETA

Трагическая авария произошла в  Елгавском крае, где 31 января погиб молодой человек. Он был пассажиром в автомобиле BMW, которым управлял безответственный водитель, сообщает передача Degpunktā.

В воскресенье около 21.30 медики, пожарные и сотрудники дорожной полиции получили сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на дороге Пуре - Ауце - Гривайши, где около остановки Пуре разбился BMW седьмой серии. Он съехал с проезжей части и несколько раз перевернулся.

Вскоре после звонка одна за другой на место происшествия прибыли оперативные службы и обнаружили, что одному из пассажиров, 34-летнему мужчине, уже нельзя помочь.

По словам сотрудников правоохранительных органов, пока ясно, что в момент аварии в машине находились два пассажира - погибший мужчина и еще один молодой человек, которому повезло: он получил легкие травмы.

Также выяснилось, что водитель находился за рулем без водительских прав и был пьяный.
 

Пока идет расследование, полиция не может однозначно сказать, были ли погибший пристегнут. В настоящее время заведено уголовное дело по факту случившегося.

По предварительным данным, одна из причин трагедии - серьезное нарушение правил дорожного движения - скорее всего, перед аварией автомобиль ехал со скоростью около 160 километров в час.

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