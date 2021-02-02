Вт, 2.02.2021
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Суд над Навальным в Москве: что происходит на заседании?
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ФОТО: AFP / Scanpix

2 февраля Симоновский суд начинает рассматривать требование ФСИН о замене условного срока Алексея Навального по делу Yves Rocher на реальный. Из-за количества журналистов выездное заседание пройдет в Мосгорсуде. Заседание назначено на 11:00 (мск), сообщает "Медуза".

Заседания суда

Заседание суда началось. ФСИН требует заменить Навальному условное наказание на три с половиной года лишения свободы, пишет "Медуза".

Алексей Навальный и его жена прибыли в суд

Навальный, которого в зале суда поместили в "аквариум", обратился к жене:

"Юля, тебя показывали даже по телевизору в моей камере. Сказали что ты нарушаешь порядок. Плохая девочка, горжусь тобой!".

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Алексей Навальный находится в зале суда.

Юлия Навальная приехала в Московский городской суд, где пройдет заседание по делу о ее мужа, сообщает "Дождь".

За три часа до начала заседания у Мосгорсуда выстроилась очередь из автозаков, полиция перекрыла ближайшие улицы. 

Алексея Навального доставили в суд.

Задержания у здания суда

В Москве, неподалеку от здания Мосгорсуда, полиция начала задерживать людей. По данным корреспондента издания "Проект", в автозаке находятся уже 23 человека.

"ОВД-Инфо" сообщает о почти сотне задержанных возле Мосгорсуда.

Ранее сторонники Навального анонсировали акцию протеста во время судебного заседания.

Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.

Галерея: Московский суд рассматривает дело Алексея Навального

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