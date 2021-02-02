Министерство экономики предложит правительству разрешить работать всем магазинам

"Мы предусмотрели, что все торговые предприятия смогут работать, но в ограниченных условиях", - сказал Витенбергс, уточнив, что предлагается установить более строгие требования к количеству людей в магазине - 25 квадратных метров на каждого покупателя, а также обязать магазины назначить лицо, ответственное за соблюдение требований.

"Для нас как для Министерства экономики очень важно, чтобы все предприниматели имели возможность работать в одинаковых условиях. Сейчас ситуация совсем иная - есть предприятия, которые могут работать, есть такие, которые не могут работать или могут работать частично ", - сказал он.

По словам министра, общественное недовольство существующими правилами растет, в том числе в Совет по конкуренции поступает все больше жалоб.

"Мы не хотели бы развивать эту ситуацию дальше", - сказал Витенбергс. 24