Вт, 2.02.2021
Никому не нравится ситуация, когда пандемия все еще существует, и никого не радует необходимость введения ограничений Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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Министерство экономики предложит правительству разрешить работать всем магазинам

министр экономики Янис Витенбергс ФОТО: LETA/ Evija Trifanova

Во вторник, 2 февраля, Министерство экономики предложит правительству разрешить работать всем торговым местам, заявил министр экономики Янис Витенбергс в программе Rīta panorāma на LTV.

"Мы предусмотрели, что все торговые предприятия смогут работать, но в ограниченных условиях", - сказал Витенбергс, уточнив, что предлагается установить более строгие требования к количеству людей в магазине - 25 квадратных метров на каждого покупателя, а также обязать магазины назначить лицо, ответственное за соблюдение требований.

"Для нас как для Министерства экономики очень важно, чтобы все предприниматели имели возможность работать в одинаковых условиях. Сейчас ситуация совсем иная - есть предприятия, которые могут работать, есть такие, которые не могут работать или могут работать частично ", - сказал он.

По словам министра, общественное недовольство существующими правилами растет, в том числе в Совет по конкуренции поступает все больше жалоб.

"Мы не хотели бы развивать эту ситуацию дальше", - сказал Витенбергс.

Как сообщалось, во вторник, 2 февраля, состоится очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором планируется принять решение о продлении режима чрезвычайной ситуации после 7 февраля, а также пересмотреть некоторые ограничения.

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