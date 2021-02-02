Вт, 2.02.2021
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Владимир Зеленский
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В Видземе произошла авария: погиб водитель

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Вчера, 1 февраля, в Видземе в автоаварии погиб водитель, а еще пять человек пострадали в других дорожно-транспортных происшествиях, сообщили в Госполиции.

Старший специалист Видземского регионального управления полиции Зане Васкане сообщила, что в 17.42 на трассе Рига-Эргли в Эргльском крае произошло лобовое столкновение автомобиля Nissan Almera и грузовика Scania. Водитель легкового автомобиля скончался на месте, а пассажирку доставили в медицинское учреждение.

Полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства происшествия.

В понедельник в стране зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия.

Оформлено 368 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 128 о превышении скорости, девять - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, два - за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

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