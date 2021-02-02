В Видземе произошла авария: погиб водитель

Старший специалист Видземского регионального управления полиции Зане Васкане сообщила, что в 17.42 на трассе Рига-Эргли в Эргльском крае произошло лобовое столкновение автомобиля Nissan Almera и грузовика Scania. Водитель легкового автомобиля скончался на месте, а пассажирку доставили в медицинское учреждение.

Оформлено 368 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 128 о превышении скорости, девять - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, два - за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.