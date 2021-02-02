Профессор Данилан "вырвался" из больницы, однако самочувствие после Covid-19 не улучшается

Данилан провел в больнице 48 дней, но заболел за пять дней до этого. Таким образом, лечение длилось 53 дня.

"Теперь лечение продолжится дома, поскольку самочувствие и близко не хорошее. Таким его никогда не видела. Замученный, изнуренный, потерявший вес - около восьми килограммов",

- рассказала жена профессора.

Из больницы профессор был выписан в конце прошлой недели. Ирена Данилане не скрывает, что врачи его еле выписали из больницы. Фактически - он сам "вырвался" оттуда.