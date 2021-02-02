Вт, 2.02.2021
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Кришьянис Кариньш
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Профессор Данилан "вырвался" из больницы, однако самочувствие после Covid-19 не улучшается

Анатолий Данилан ФОТО: Kaspars Meinerts/TVNET

В конце прошлого года стало известно, что любимый многими профессор Анатолий Данилан заразился Covid-19 и проходит лечение в больнице. Теперь состояние профессора прокомментировала журналу Kas Jauns? его супруга Ирена. 

Данилан провел в больнице 48 дней, но заболел за пять дней до этого. Таким образом, лечение длилось 53 дня. 

"Теперь лечение продолжится дома, поскольку самочувствие и близко не хорошее. Таким его никогда не видела. Замученный, изнуренный, потерявший вес - около восьми килограммов",

- рассказала жена профессора. 

Из больницы профессор был выписан в конце прошлой недели. Ирена Данилане не скрывает, что врачи его еле выписали из больницы. Фактически - он сам "вырвался" оттуда. 

"Говорила с врачом и мне сказали, что он ужасно рвался домой. (...) Теперь я позабочусь о нем. Выписана целая куча лекарств..." - сказала госпожа Данилане. 

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