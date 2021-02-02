Официально: Латвия примет все матчи ЧМ-2021 по хоккею

Совет IIHF проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки турнира в связи с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями и по техническим причинам.

"Организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все 16 команд будут размещены в одной гостинице, а основным стадионом турнира станет "Арена Рига". Там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды.

Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в ледовый каток вместимостью до 6000 человек. Там состоятся матчи группы A и два четвертьфинала.

С учётом того, что игровые арены разделяет около 150 метров, IIHF при необходимости сможет реализовать концепцию "пузыря".

Также сообщается, что в случае улучшения ситуации с Covid-19 в Латвии IIHF вместе с местным организационным комитетом будет готова начать продажу билетов в течение трёх дней после получения соответствующего уведомления от правительства страны.

Напомним, ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, однако на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента Совет IIHF решил не проводить турнир в Минске.

Новое место проведения турнира выбиралось из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг).