Финская лыжница сломала ногу во время гонки, но заметила это только после финиша

По словам спортсменки, она лишь после финиша узнала о своей травме когда прошла медицинское обследование.

"Во время субботней гонки у меня была сильная боль в ноге. В гонке под воздействием адреналина я пробежала болезненные последние километры до финиша. После гонки боль стала действительно сильной. У меня сломана кость левой ноги. Я была в хорошей форме и могла многого добиться этой зимой. Мне сейчас невероятно плохо", - написала лыжница в Instagram, прикрепив к сообщению фото.