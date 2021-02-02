Финская лыжница сломала ногу во время гонки, но заметила это только после финиша
Финская лыжница Кертту Нисканен пробежала 10-километровую гонку классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне со сломанной лногой.
Финская лыжница Кертту Нисканен пробежала 10-километровую гонку классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне со сломанной лногой.
По словам спортсменки, она лишь после финиша узнала о своей травме когда прошла медицинское обследование.
"Во время субботней гонки у меня была сильная боль в ноге. В гонке под воздействием адреналина я пробежала болезненные последние километры до финиша. После гонки боль стала действительно сильной. У меня сломана кость левой ноги. Я была в хорошей форме и могла многого добиться этой зимой. Мне сейчас невероятно плохо", - написала лыжница в Instagram, прикрепив к сообщению фото.
Отметим, что 32-летняя Кертту Нисканен сумела закончить дистанцию, финишировав на достаточно высоком 12-м месте.
Таким образом, спортсменка пропустит оставшуюся часть сезона, включая чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдёт в немецком Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.
Сроки восстановления спортсменки неизвестны.