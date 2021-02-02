"Динамо" на выезде отобрало очки у московского ЦСКА

Матч завершился со счётом 4:3 (0:0, 1:3, 2:0, 1:0) в пользу российской команды. Это поражение стало для динамовцев пятым подряд.

В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (24-я минута), Максим Мамин (54) и Никита Сошников (56). У рижан отличились Мартиньш Дзиеркалс (22), Андрис Джериньш (25) и Джей Си Лайпон (35). Победную шайбу в овертайме забросил форвард "армейцев" Брендан Лайпсик.

В текущем сезоне команды уже встречались - "Динамо" у себя дома потерпело разгромное поражение со счётом 1:7. Отметим, что рижское "Динамо" не может обыграть ЦСКА на протяжении 14 матчей.

В данный момент рижское "Динамо" с 24 очками в 51 матче по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе ЦСКА 79 очков в 52 матчах и первое место на "Западе".