Известно, из каких стран Covid-19 чаще всего завозился в Латвию

За последние три недели прошлого года и в январе этого года было зафиксировано 56 случаев ввоза Covid-19 в Латвию из Великобритании, 36 - из Германии и 27 - из России.

20 больных Covid-19 приехали из Швеции, 12 - из Эстонии, по 10 - из Литвы, Нидерландов и Белоруссии.

Число инфицированных лиц, приехавших в Латвию из других стран, составляет менее десяти.

Количество привозных случаев Covid-19 за последние семь недель снизилось. В конце декабря за неделю выявлялось по 45-47 инфицированных Covid-19, которые приехали в Латвию из-за рубежа.

В начале этого года за неделю было выявлено 69 таких случаев, количество инфицированных снизилось до 24 случаев на второй неделе года и до 13 случаев - на четвертой.