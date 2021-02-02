Вт, 2.02.2021
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Владимир Зеленский
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Минздрав: щитки для лица можно будет использовать только вместе с масками

ФОТО: pixabay.com

Министерство здравоохранения предлагает больше не классифицировать щитки для лица как самостоятельные защитные средства для рта и носа, позволив их носить только в комбинации с медицинской или немедицинской маской, свидетельствует включенный в повестку заседания правительства проект поправок к правилам Кабинета министров.

Сейчас правила Кабинета министров предусматривают, что в общественных помещениях рот и нос можно защищать с помощью медицинской маски, немедицинской маски или щитка.

Однако Минздрав поясняет, что на сегодняшний день эффективность использования медицинских масок и немедицинских масок многоразового использования доказана, а эффективность щитков для лица - нет.

Министерство подчеркивает, что целью использования защиты для рта и носа в общественных местах является предотвратить выброс капель, зараженных SARS-CoV-2, в окружающую среду, поэтому защита для рта и носа должна плотно прилегать к лицу, что обеспечивает маска, но не щиток.

Щитки в свою очередь могут использоваться для защиты слизистой оболочки глаз или лица от прикосновения грязными руками, но их следует носить только вместе с маской, считает министерство.

Решение по этому вопросу будет принято на сегодняшнем заседании правительства.

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