Минздрав: щитки для лица можно будет использовать только вместе с масками

Сейчас правила Кабинета министров предусматривают, что в общественных помещениях рот и нос можно защищать с помощью медицинской маски, немедицинской маски или щитка.

Однако Минздрав поясняет, что на сегодняшний день эффективность использования медицинских масок и немедицинских масок многоразового использования доказана, а эффективность щитков для лица - нет.

Министерство подчеркивает, что целью использования защиты для рта и носа в общественных местах является предотвратить выброс капель, зараженных SARS-CoV-2, в окружающую среду, поэтому защита для рта и носа должна плотно прилегать к лицу, что обеспечивает маска, но не щиток.

Щитки в свою очередь могут использоваться для защиты слизистой оболочки глаз или лица от прикосновения грязными руками, но их следует носить только вместе с маской, считает министерство.