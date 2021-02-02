Вдова бывшего игрока "Зенита" рассказала о помощи российского футболиста

Вероника Риксен пообещала не афишировать имя футболиста, который помог её супругу во время болезни.

"Назову ли его имя? Нет. Просил не афишировать. Я обещала. Намекнуть? Он уже закончил карьеру, но по-прежнему связан с футболом. Живёт в России. К "Зениту" не имеет ни малейшего отношения. Просто узнал, что Фернандо в беде, и перевёл полмиллиона рублей. На эти деньги купила для мужа специальное электронное кресло", - цитирует Веронику "Спорт-Экспресс".

Вдова футболиста рассказала, что после этого поступка Риксен расплакался, потому что из футболистов, с которыми он дружил или играл в одной команде, никто не помог. "Совершенно посторонний человек взял и отдал такую сумму. Невероятно! Я сама была потрясена", - рассказала Вероника.

Напомним, Фернандо Риксен ушёл из жизни в 2019 году в возрасте 43 лет после продолжительной болезни. На протяжении многих лет он боролся с боковым амиотрофическим склерозом - неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц.