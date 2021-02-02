Вт, 2.02.2021
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Владимир Зеленский
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На прошлой неделе в рабочие дни объемы тестирования на Covid-19 уменьшились на 6,5%

ФОТО: LETA/ Evija Trifanova

Объемы тестирования на Covid-19 в рабочие дни в Латвии на прошлой неделе снизились на 6,5%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения, представленные на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению.

На прошлой неделе в рабочие дни делалось в среднем 11 440 тестов, в выходные дни - 4653, что на 1% меньше, чем в предыдущую неделю.

Большая часть тестов, сделанных в рабочие дни - тесты по слюне, и количество этих тестов в день составляло в среднем 4584. Тестирование этого вида уменьшилось на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

На прошлой неделе в среднем за один рабочий день делался 2591 анализ по направлению семейного врача или специалиста и 1651 анализ без направления. На 25% уменьшилось количество тестов по направлению работодателя - в среднем до 663 в день.

Количество образцов, полученных из больниц, уменьшилось на 4%, а среднее количество таких тестов за рабочий день составило 1951.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за третью неделю 2021 года показатель тестировании в Латвии составил 3651 тест на 100 000 населения, что является седьмым лучшим показателем в ЕС. Эстония и Литва находятся на 16-м и 17-м местах.

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