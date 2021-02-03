53-летний футболист бьёт все рекорды. До заветной мечты ему не хватает всего одного гола

Кадзуйоси Миура, или "Кадзу", подписал свой первый профессиональный контракт в 1986 году. Чтобы вы понимали, Лионель Месси родился только года спустя, а Миура уже вовсю носился по полю.

Кстати, первыми клубами японца стали бразильские "Сантос", "Палмейрас", "Мацубара", "РБ", "XV де Жау" и "Коритиба". Дело в том, что Миура решил бросить старшую школу, не проучившись там и года, и в одиночку в 15 лет уехал в Бразилию, чтобы стать там профессиональным футболистом, а в свободное время подрабатывать гидом для японских туристов.

Набравшись опыта в Бразилии, в 1990 году Миура вернулся в Японию и подписал контракт с клубом "Ёмиури", который позднее был переименован в "Верди Кавасаки". В Японии Миура выиграл четыре чемпионских титула подряд, наколотил 100 мячей в 192 матчах и заработал себе путёвку в Европу.

Первым клубом Миуры на Старом континенте стала итальянская "Дженоа", куда он перебрался в сезоне-1994/1995. Кстати, Миура стал первым японским легионером в итальянском футболе. В Италии, правда, он не задержался. Уже через год Миура снова играл за "Верди Кавасаки".

В 1999 году японский футболист предпринял ещё одну попытку закрепиться в европейском клубе - он подписал контракт с хорватским клубом "Кроация", за который провёл 12 матчей и не смог забить ни одного мяча. После этого он окончательно вернулся на родину, где до 2005 года выступал за клубы "Киото Пёрпл Санга" и "Виссел Кобе". В 2005 году "Кадзу" подписал контракт с "Йокогамой", за которую выступает по сей день.

Стоит добавить, что уже в прошлом году Миура стал самым возрастным игроком в истории чемпионата Японии, выйдя в стартовом составе на матч с "Кавасаки Фронтале" (2:3).

Правда, это не то достижение, которым грезит японец. Впереди цель, за которой он гонится уже больше десяти лет.

Бразильский футболист Зико завершил карьеру в 1989 году, но приехал в Японию спустя два года, чтобы заработать денег. В Стране восходящего солнца он покорил японцев своим характером и отношением к делу. Кто-то даже называет Зико крёстным отцом японского футбола.

В 1994 году Зико в возрасте 41 год, 3 месяца и 12 дней забил гол в чемпионате Японии и установил рекорд, который не побит до сих пор. Он стал самым возрастным футболистом, который смог забить в высшей лиге Японии. В какой-то момент Миура понял, что всё ближе подбирается к, казалось бы, вечному рекорду Зико.

Зико и Кадзуйоси Миура ФОТО: twitter.com/tphoto2005

Проблема была в том, что "Кадзу" выступал в не самых сильных японских клубах. В 40 лет, 6 месяцев и 6 дней японец всё-таки забил за "Йокогаму", но чтобы добраться до рекорда Зико ему не хватало полгода.

Затем "Йокогама" и вовсе вылетела из первого дивизиона, и с тех пор Миура обновляет рекорды практически в каждом матче - как самый возрастной футболист Японии и старейший автор гола, но не в первом дивизионе.

Год назад "Йокогама" вернулась в элитный дивизион, но 53-летний Миура в четырёх матчах так и не смог поразить ворота соперника...

Около месяца назад Кадзуйоси Миура продлил контракт с "Йокогамой" ещё на один сезон. Ветеран признаётся, что принял решение о продолжении карьеры из-за пандемии коронавируса, так как вся эта ситуация заставила его почувствовать радость от игры в футбол.