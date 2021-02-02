Доля положительных тестов на Covid-19 за последнюю неделю немного увеличилась

На прошлой неделе доля положительных тестов выросла на 0,3 процентного пункта или с 7,6% до 7,9% по сравнению с неделей ранее.

Общее количество тестов за первые четыре недели года уменьшилось. В первую неделю года было сделано 75 846 тестов, во вторую - 72 045, в третью - 70 101, в четвертую - 66 460.

Если в первые недели года доля положительных тестов уменьшалась, то на прошлой неделе она увеличилась.

В начале года также произошло более резкое снижение общего количества положительных случаев - на 13,8% во вторую неделю года и на 12,3% в третью неделю года, тогда как на прошлой неделе снижение практически прекратилось и составило всего 2,1%.