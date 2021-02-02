По выходным и в крупных магазинах: как изменились привычки покупателей в период ограничений?

Общая тенденция показывает, что среднее количество клиентов продолжает падать во всех 177 магазинах Maxima каждый месяц - среднее снижение по сравнению с декабрем 2020 года составляет еще минус 5%, то есть 26%.

"Безопасный и ответственный процесс покупок по-прежнему актуален дня наших клиентов, о чем свидетельствуют данные по всем нашим 177 магазинам. Если в декабре количество клиентов в магазинах уменьшилось в среднем на 21%, то в январе этот показатель продолжает падать еще больше и снизился на 26%. Особо следует отметить снижение количества клиентов в наших крупнейших магазинах формата Маxima ХХХ, где интенсивность потока людей снизилась еще больше - в среднем на 36% в выходные дни, а в отдельные дни даже до 78%.

Это означает, что люди ходят в наши магазины, особенно большого формата, чтобы купить самое важное, не посещая магазин без надобности.

Чтобы сделать покупки еще безопаснее для себя и других, при посещении магазина предлагаю следовать принципу светофора - посещать магазин при наименьшем потоке людей, чтобы рассеивалась плотность покупателей и не создавались очереди за пределами магазина", - говорит Лиене Дупате-Угуле, руководитель по коммуникации Maxima Latvija.

ФОТО: Пресс-фото

По данным предприятия, в первый месяц 2021 года магазины Maxima Latvija посещало в среднем на 26% меньше покупателей, при этом в магазинах большого формата это снижение было больше - на 31%. В январе можно было наблюдать, что наибольшее снижение количества покупателей было именно по выходным, когда оно уменьшилось на 27% во всех магазинах и на 36% в магазинах формата ХХХ. Наибольшее количества покупателей произошло в выходные после новогодних праздников – на 39%, а в магазинах формата ХХХ даже на 78%.