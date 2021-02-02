"Что я должен был сделать еще?" Выступление Навального в суде - стенограмма

После задержания в аэропорту Шереметьево Навальный уже третий раз выступает в суде. Первое заседание прошло 18 января в отделении полиции города Химки, где суд решил заключить его под стражу на 30 дней. Защита Навального обжаловала это решение в областном суде. Суд апелляцию отклонил, Навальный, выступая по видеосвязи, назвал происходящее "демонстративным беззаконием".

Би-би-си приводит стенограмму речи Навального на заседании Симоновского суда.

Навальный (обращается к представителю ФСИН): Вы уважаете президента России Владимира Владимировича Путина?

Прокурор: Уважаемый суд, я прошу снять вопрос Навального Алексея, […] поскольку на настоящем судебном заседании рассматривается вопрос об отмене условного осуждения по приговору Замоскворецкого суда.

(Судья снимает вопрос)

Навальный: Меня будут все время перебивать, ваша честь? Так невозможно! Обратите внимание! И я, и моя защита… Нас постоянно перебивает вот эта вот девушка с подполковничьими погонами. Она может выражать протест вам, она не имеет права перебивать меня. Если я что-то сказал и ей не нравится, она имеет право заявить протест. […] Так не может идти процесс. Есть порядок судебного заседания. Давайте по очереди говорить, пожалуйста.

Судья: Протест принимается! Попрошу никого не перебивать! Дайте высказаться, а потом уже заявляем протесты.

Навальный: Спасибо большое!

(Обращается к представителю ФСИН): Объясните, пожалуйста, суду и мне, каким образом я мог лучше исполнить наложенные на меня обязательства? Напоминаю, я впал в кому, потом очнулся, потом был в реанимации, потом вышел из больницы и смог встретиться, связаться с адвокатами и отправил вам бумагу о том, где я нахожусь, почему я там нахожусь, и о том, что вы будете уведомлены о моем возвращении.

У вас был адрес, у вас были все контактные телефоны. После чего я продолжил лечение, продолжил физиотерапию. Закончил его, купил билет на самолет и вернулся в Москву. Что я мог сделать еще, чтобы вас уведомить? И почему вы здесь смотрите всем в лицо и говорите: "Мы пришли к нему домой, а его дома не было". Конечно, меня не было. Ведь я вам направил бумагу о том, что я нахожусь на лечении в Германии. Что я должен был сделать еще?

Представитель ФСИН: В открытом доступе УФСИН Москвы есть контактные данные, куда должны предоставить документы, подтверждающие период дальнейшего лечения.