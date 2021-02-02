Первую небольшую поставку вакцины AstraZeneca Латвия надеется получить в начале следующей недели

Планируется, что эти вакцины могут быть доставлены 9 февраля или даже раньше. Они будут предназначены для вакцинации в центрах социального ухода.

Минздрав также планирует, что 11 или 12 февраля в Латвию будут доставлены 3600 доз вакцины Moderna, хотя эта доставка тоже еще не подтверждена. Планируется, что 1800 доз вакцины будут предназначены для первичной вакцинации, а еще 1800 доз будут храниться для повторного введения вакцины. Эти вакцины будут использоваться для вакцинации медицинских работников, возможно, фармацевтов.

19 февраля могут быть доставлены еще 20 738 доз вакцины AstraZeneca, а на неделе с 22 февраля планируется поставка 15 600 доз вакцины Moderna. В конце февраля в Латвию планируется доставить 38 697 доз вакцины AstraZeneca. Все эти поставки еще не подтверждены.